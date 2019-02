Amerikaanse SEC onderzoekt Danske Bank

De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) is een onderzoek begonnen naar Danske Bank. De grootste bank van Denemarken verwerkte van 2007 tot en met 2014 miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen via een dochteronderneming in Estland. Onder meer crimineel geld uit Rusland zou zijn witgewassen.

Eerder al was de Amerikaanse justitie een onderzoek begonnen naar het financiële concern. Danske Bank laat weten zijn volledige medewerking te verlenen aan beide onderzoeken. Ook in onder meer thuisland Denemarken en Frankrijk lopen er onderzoeken tegen de bank.