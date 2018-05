„Amerikaanse sancties tegen Iran gaan ver”

De Amerikaanse beperkende maatregelen tegen Iran gaan volgens kenners ver, maar wat de uiteindelijke invloed wordt op Nederlandse bedrijven die er zaken doen valt nog niet te zeggen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is momenteel bezig de impact van de nieuwe sancties te berekenen. Dat doet ook ondernemersorganisatie VNO-NCW.

Bedrijven moeten volgens de RVO zelf vaststellen of zij zich moeten houden aan de maatregelen van Amerika. Volgens VNO-NCW is het aannemelijk dat de handel tussen Iran en Nederland zal opdrogen. Zeker omdat bedrijven die ook zaken doen met de VS hun knopen zullen tellen en voor hun Amerikaanse belang zullen kiezen.

Zakendoen met Iran was ook na het opschorten van de sancties in 2015 nog altijd lastig. De RVO wijst onder meer op strenge financiële maatregelen. Ook ondernemersorganisatie VNO-NCW bestempelde eerder de financiële transacties met de Islamitische Republiek als ingewikkeld. Dit komt onder meer door nog bestaande Amerikaanse sancties en het Iraanse bankensysteem, dat nog niet goed functioneert.