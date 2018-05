Amerikaanse rente blijft gelijk

De Federal Reserve (Fed) houdt de rente in de Verenigde Staten gelijk. De koepel van Amerikaanse centrale banken had het belangrijkste rentetarief vorige maand nog met een kwart procentpunt verhoogd. De financiële markten rekenden over het algemeen niet op een verdere stijging zo kort op de vorige rentestap.

De rente bleef door het besluit op een bandbreedte van 1,5 procent tot 1,75 procent. Naar verwachting wordt de rente dit jaar nog in twee stappen verder opgevoerd. Sterke economische groei zou Fed-president Jerome Powell ook kunnen doen besluiten in totaal vier renteverhogingen door te voeren.