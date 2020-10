Amerikaanse opiatenmaker vraagt faillissementsbescherming aan

De Amerikaanse medicijnenfabrikant Mallinckrodt heeft faillissementsbescherming aangevraagd. De opiatenmaker heeft duizenden claims aan zijn broek van mensen die verslaafd zijn geraakt aan pijnstillers.

Door de zogeheten Chapter 11-faillissementsprocedure te voeren, kan de onderneming doorstarten terwijl het de rechtszaken oplost. In bijna alle Amerikaanse staten lopen zaken tegen het bedrijf, dat zou hebben geprofiteerd van de door de farmaceutische industrie zelf aangewakkerde ‘opiaten-epidemie’.

Daar komt bij dat Mallinckrodt geen reserves had om de enorme vorderingen vanwege de opiatenaffaire te dekken. Een herstructurering was ook volgens de aandeelhouders en andere belanghebbenden in het bedrijf noodzaak.

Talloze Amerikanen zijn de afgelopen jaren verslaafd geraakt aan morfineachtige middelen als oxycodon en fentanyl. Jaarlijks komen tienduizenden mensen in de Verenigde Staten om het leven door overmatig gebruik van de middelen. Bedrijven zouden de markt overspoeld hebben met de middelen en de risico’s voor gebruikers hebben gebagatelliseerd.