Amerikaanse miljoenenboete voor BNP Paribas

BNP Paribas moet in de Verenigde Staten een boete betalen van 90 miljoen dollar (72 miljoen euro) voor manipulatie van valutakoersen. Dat heeft Justitie in de VS bepaald. BNP is de zesde bank die schuld bekent in de kwestie, melden de autoriteiten.

BNP beloofde volledig mee te werken aan het aanhoudende onderzoek naar frauduleus gedrag door handelaren. BNP zei eerder al dat het spijt heeft van de misstappen die in het verleden zijn begaan, en dat maatregelen zijn getroffen waardoor de regels voortaan beter zullen worden nageleefd. Eerder kreeg de bank al een boete van 247 miljoen dollar van de koepel van centrale banken, de Federal Reserve.

Eerder bekenden ook Citicorp, JPMorgan Chase, Barclays en Royal Bank of Scotland en UBS schuldig te zijn. Zij waren samen goed voor ruim 2,7 miljard dollar aan boetes.