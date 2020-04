Amerikaanse luchtvaart akkoord met regering over steun

De Amerikaanse luchtvaartsector heeft een principeakkoord bereikt met het Amerikaanse ministerie van Financiën over steun. Dat meldde het ministerie dinsdag in een verklaring.

„We kijken ernaar uit om met de luchtvaartmaatschappijen samen te werken om de nodige overeenkomsten af te ronden en de fondsen zo snel mogelijk uit te betalen”, stelt minister Steven Mnuchin (Financiën) in de verklaring.

De luchtvaartmaatschappijen zouden maximaal 25 miljard dollar tegemoet kunnen zien om ze te helpen met het betalen van de lonen voor het personeel, schreef persbureau Bloomberg eerder op basis van ingewijden.

Die 25 miljard was al voor de luchtvaartsector aangemerkt in het Amerikaanse steunpakket ter waarde van 2,2 biljoen dollar. Over de precieze besteding en verdeling moest nog worden onderhandeld. Alle grote maatschappijen profiteren van de hulp.

De steun vanuit de overheid is een tijdelijke reddingsboei voor een van de zwaarst getroffen sectoren door de coronavirus. Lockdownmaatregelen en inreisverboden hebben ervoor gezorgd dat de vraag naar vliegreizen gekelderd is. De vraag naar vrachtvluchten is weliswaar iets toegenomen, maar dat is onvoldoende om de afname van het aantal passagiers te compenseren. Bovendien moeten luchtvaartmaatschappijen de eerder betaalde tickets voor vluchten die nu niet kunnen worden uitgevoerd terugbetalen.