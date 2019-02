Amerikaanse krantenreus verwerpt overnamebod

De grote Amerikaanse krantenuitgever Gannett, bekend van dagblad USA Today, heeft een vijandig overnamebod van de hand geslagen van rivaal MNG. De eigenaar van titels als Denver Post en Boston Herald had 1,4 miljard dollar over voor Gannett.

Volgens Gannett is MNG geen geloofwaardige koper. Ook zou het geboden bedrag te laag zijn. „Gezien de weigering van MNG om zelfs de meest simpele antwoorden te geven op vragen van Gannett, lijkt het erop dat MNG geen realistisch plan heeft om Gannett over te nemen”, stelt de eigenaar van USA Today in een verklaring. MNG staat erom bekend dat het soms stevig kan reorganiseren.

Het is de laatste tijd sowieso erg onrustig in de Amerikaanse mediabranche. Binnen een tijdsbestek van ruim een week hebben diverse grote spelers banenreducties aangekondigd. Bij Vice Media, BuzzFeed, Verizon Media en Gannett zelf verdwijnen bij elkaar opgeteld meer dan duizend journalistieke arbeidsplaatsen.