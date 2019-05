Amerikaanse invoer uit China flink omlaag

De Verenigde Staten hebben in het eerste kwartaal fors minder aan goederen ingevoerd uit China. Volgens voorlopige cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ging de invoer door toedoen van de handelsoorlog met een recordgang omlaag.

Alles bij elkaar voerden de Amerikanen 12 procent minder in uit China. De totale Amerikaanse invoer kwam hierdoor een kleine 2 procent lager uit. Ook in China was sprake van een terugval, met 0,5 procent na een min van 6 procent een kwartaal eerder. De exportcijfers van beide grootmachten zaten wel in de lift, maar volgens de OESO lagen de niveaus hier wel lager dan voorheen.

De voortdurende handelstwist tussen de VS en China raakt ook andere grote economieën, door wisselkoerseffecten en omdat er handelsstromen worden verlegd. In landen als Indonesië, Japan en Zuid-Korea gingen de export en import in het eerste kwartaal bijvoorbeeld flink omlaag.

De OESO kwam met cijfers over de G20, de groep van ’s werelds belangrijkste economieën. Daarbij viel het verder op dat er in het Verenigd Koninkrijk juist sprake was een stevige toename van de handel. Britse bedrijven bouwden in het eerste kwartaal duidelijk extra voorraden op ter voorbereiding op de brexit, aldus de OESO. Gemiddeld ging de export van de G20 op kwartaalbasis met 0,4 procent omhoog, terwijl de import 1,2 procent zakte.