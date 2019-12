Amerikaanse heffingen tegen EU definitief

De Verenigde Staten mogen definitief importheffingen instellen op Europese goederen. Dat heeft Wereldhandelsorganisatie WTO bepaalt. Vier Europese landen pasten gunstige leningen voor vliegtuigbouwer Airbus niet voldoende aan om dat te voorkomen.

De WTO had in oktober al bepaald dat de VS heffingen mochten instellen op 7,5 miljard dollar aan Europese goederen. Die straf werd de EU opgelegd vanwege gunstige leningen die Airbus kreeg van Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk voor de ontwikkeling van de toestellen A380 en A350.

Vliegtuigmaker Airbus vindt dat de VS de heffingen zouden moeten verlagen tot 5,5 miljard, omdat de A380 niet meer wordt verkocht. Airbus bouwt het toestel nog wel om de huidige bestellingen te kunnen afleveren.

De ruzie tussen de VS en de EU over subsidies voor vliegtuigbouwers loopt al meer dan tien jaar. Begin volgend jaar doet de WTO uitspraak in een door de EU aangespannen zaak over Amerikaanse staatssteun voor Airbus-rivaal Boeing.