Amerikaanse farmaceut Merck blijft impact corona voelen

Het Amerikaanse farmacieconcern Merck, buiten Noord-Amerika bekend als MSD, heeft in het derde kwartaal in de VS minder HPV-vaccins verkocht. Dit vaccin moet baarmoederhalskanker voorkomen. Dat komt doordat minder kinderen terug naar school gingen na de vakantie. Ook worden er nog steeds minder medicijnen verkocht doordat patiënten die geen corona hebben minder contactmomenten hadden met hun artsen.

Merck schat in dat het in het derde kwartaal 475 miljoen dollar aan inkomsten is misgelopen door de coronapandemie. De omzet kwam uit op 12,5 miljard dollar, 1 procent meer op jaarbasis. De verkoop van het kankermedicijn Keytruda steeg met ruim 20 procent naar 3,7 miljard dollar, onder meer door goedkeuringen in de Verenigde Staten en Japan.

MSD kon de kosten drukken, onder andere door minder uit te geven aan marketing. De winst steeg flink, naar bijna 3 miljard dollar. Vorig jaar werd in het tweede kwartaal een winst geboekt van 1,9 miljard dollar.

De farmaceut ontwikkelt op dit moment twee potentiële coronavaccins. Het klinisch onderzoek van een daarvan, gebaseerd op een vaccin voor mazelen, is inmiddels begonnen. De ontwikkeling van het medicijn Molnupiravir, dat de werking van het coronavirus in het lichaam moet vertragen en stoppen, wordt inmiddels getest onder groepen van ruim 1000 patiënten.