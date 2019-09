Amerikaanse bankenkoepel Fed verlaagt rente opnieuw

De Federal Reserve (Fed) heeft de rente in de Verenigde Staten voor de tweede keer dit jaar verlaagd, meldde nieuwszender CNN woensdag.

De Amerikaanse koepel van centrale banken haalde een kwart procentpunt van het belangrijkste rentetarief af. De beleidsmakers waren verdeeld over hoe het rentebeleid er de komende tijd uit moet zien. Zij lieten weten „te handelen zoals nodig is om de economische groei vast te houden”.

Met de renteverlaging moet de economie een steuntje in de rug krijgen, zei Powell. Onder meer de bedrijfsinvesteringen en export vielen tegen. Hij verwees naar de toegenomen handelsonzekerheid en economische zwakte in Europa en China. De uitgaven van huishoudens stegen nog altijd sterk. Dit waren de belangrijkste aanjagers voor de economie.

De inflatie blijft lager dan verwacht. Volgens Powell gaat de Fed er nog altijd van uit dat de geldontwaarding toeneemt. Verder hintte de bankpresident erop dat de Fed zijn balans bij een volgende vergadering kan vergroten.

Lafaard

Voor Donald Trump is de renteverlaging onvoldoende. De Amerikaanse president voert de druk op de Fed al geruime tijd op om de rente te verlagen en zou het liefst een negatief tarief zien. Hij vindt dat de centrale bank de VS benadeelt ten opzichte van bijvoorbeeld de EU. De Amerikaanse president liet zijn ongenoegen blijken via zijn favoriete sociale medium Twitter. Trump verweet Powell, die hij notabene zelf heeft aangesteld, een lafaard te zijn. De bankpresident zou „geen lef, geen gevoel, en geen visie” hebben.

Het belangrijkste rentetarief komt nu uit tussen de 1,75 procent en 2,0 procent. De financiële markten hielden al rekening met deze stap. In juli werd de rente ook al verlaagd. Dat was dat de eerste keer in ruim tien jaar.