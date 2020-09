Amerikaanse bank JPMorgan onderzoekt misbruik crisissteun

De Amerikaans bank JPMorgan Chase doet onderzoek naar mogelijk misbruik van crisissteun door klanten. Daarbij wordt ook de eventuele kwalijke rol van medewerkers van de bank onderzocht.

In een verklaring rept JPMorgan van klanten die mogelijk misbruik maakten van steunprogramma’s voor het midden- en kleinbedrijf, werkloosheidsuitkeringen en andere overheidsprogramma’s. Daarbij zouden ook sommige werknemers tekort zijn geschoten.

JPMorgan trekt in de kwestie samen op met rechtshandhavers als dat nodig is, zo werd in een memo aan het personeel gemeld. De bank vroeg medewerkers om elk gedrag dat in strijd is met het beleid van de bank te melden. Een woordvoerder weigerde commentaar te geven.

JPMorgan, de grootste bank van de VS, gaf alleen al 280.000 leningen uit aan het mkb voor in totaal meer dan 29 miljard dollar. Daarmee is het de grootste kredietverstrekker van steunhulp in het land.

Het is niet de eerste keer dat over fraude met crisishulp wordt gerept. Verschillende bedrijven zouden meerdere leningen hebben ontvangen, zo werd eerder gemeld.