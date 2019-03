Amerikaanse banen in focus op beurzen

De eerste week van het tweede kwartaal staat voor beleggers in het teken van macro-economische cijfers. Daarbij springen vooral de Amerikaanse banencijfers op vrijdag in het oog. Die geven een goed beeld van hoe robuust de Amerikaanse economie eigenlijk is. Een dag eerder komt ook salarisverwerker ADP al met zijn eigen banenrapport.

De banencijfers zijn verre van de enige cijfers die beleggers voor de kiezen krijgen. Zo komen er aan het begin van de week inkoopmanagersindexcijfers uit veel Europese landen, maar ook cijfers over de Europese inflatie en werkloosheid. Verder staan er gegevens over winkelverkopen en de Duitse industrie op stapel. Uit de Verenigde Staten komen cijfers over winkelverkopen, groothandelsvoorraden en werkloosheid.

Ook de rente staat nog in de belangstelling. Donderdag brengt de Europese Centrale Bank (ECB) de notulen van de beleidsvergadering van begin maart naar buiten. Die geven mogelijk meer duidelijkheid over de richting van toekomstig monetair beleid van de ECB.

Op bedrijvengebied is de agenda vrijwel leeg. Op het Damrak opent Nedap de boeken voor zijn eerste kwartaal.

In de Verenigde Staten wordt onder meer naar Tesla gekeken. Donderdag is er een hoorzitting in de zaak tussen beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) en Tesla-topman Elon Musk over het twittergedrag van die laatste. Ook Boeing blijft in de belangstelling staan nu de vliegrampen met toestellen van Lion Air en Ethiopian Airlines door hetzelfde probleem lijken te zijn veroorzaakt.

Daarnaast houdt de brexit de gemoederen bezig. Komende week proberen de Britse regering en het parlement opnieuw een weg uit de impasse te vinden voordat op 12 april de Britse deadline voor vertrek uit de Europese Unie definitief verstrijkt.

Ook de handelsgesprekken tussen de VS en China gaan weer door. Deze lijken in een beslissende fase aanbeland na positieve berichten afgelopen week.