Amerikaanse ambassadeur bezoekt Zeeuwse bedrijven

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra bracht dinsdag, samen met zijn vrouw Diane, een bezoek aan een aantal bedrijven in Zeeland.

Het ambassadeursechtpaar startte de dag in Yerseke in een replica van het Catshuis, de woning van Ad en Alize Dorst. Na een rondleiding door de woning, die doorspekt is van historische verhalen werd een presentatie gegeven over het bedrijf, waar Dorst mede-eigenaar van is, Maas & Hagoort. Het familiebedrijf maakt ontwerpen voor verlichting in monumentale panden. Zo herkende Hoekstra de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Washington waarvoor Maas & Hagoort het lichtplan leverde.

Bij het bedrijf Adri & Zoon in Yerseke werd kennis gemaakt met wat de zee ons te bieden heeft. Adri Bruijnooge, die samen met zijn vrouw Inge en dochter Marie-Anniek het bedrijf runt, vertelde hoe zij van een klein familiebedrijf tot een totaalleverancier zijn geworden van vis-, schelp- en schaaldieren. De coronamaatregelen lieten een rondleiding op de werkvloer niet toe. Daarom werd in een film getoond hoe de vis gefileerd en verder verwerkt wordt.

Bruijnooge bad het Engelstalige ‘Onze Vader’, waarna een welverzorgde lunch in verschillende gangen werd opgediend en waarbij geproefd kon worden van de schelpdieren. Tegelijkertijd kregen vertegenwoordigers van andere bedrijven de kans zich te presenteren. Er werden zaken aan de ambassadeur voorgelegd die zij in hun bedrijfsvoering tegenkomen in samenwerking met de VS, zoals de verschillen in standaarden en certificeringen die zij hanteren. Op ontspannen wijze wist Hoekstra in te gaan op de vragen die hem gesteld werden.

Van Yerseke ging de reis naar Tholen. De mensen van de beveiliging hadden daar een buitengewoon klusje. Ze waren eerder ter plaatse en gingen nog even tanken. Bij het pompstation zagen ze een oploop van mensen. Daar bleek het te gaan om twee personen die een auto wilden stelen, maar hollend op de vlucht sloegen. De beveiligers, met politiemandaat, slaagden erin na achtervolging, een van de twee te vangen.

Profielnorm BV onderzoekt uitbreiding naar Amerika en dat was voor de initiator van deze dag, Henk Jan van Schothorst van Transatlantic Christian Council (TCC) reden om de ambassadeur ook dit Thoolse familiebedrijf te laten bezoeken. Profielnorm, geleid door Jos en Heleen Schot en hun kinderen, specialiseert in ontwerp en productie van entresolvloeren. Dit zijn vrijstaande staalconstructies die extra verdiepingen in bedrijfsunits of distributiecentra creëren.

Na vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en Polen richt het bedrijf het vizier nu op de Verenigde Staten. Hoekstra toonde zich onder de indruk van het geautomatiseerde design- en productieproces en bezocht de fabriek, waar de kenmerkende koudgevormde systeemprofielen van de productielijnen rollen.

Het bedrijf ging met Hoekstra in gesprek over een aantal dillema’s rondom hun uitbreidingsplannen: hoe selecteren we de beste vestigingsplaats, welke opzet is het meest geschikt? Hoekstra bleek als oud-zakenman hiermee goed uit de voeten te kunnen en benadrukte dat de Verenigde Staten graag met Nederlandse bedrijven samenwerkt en daarmee de al goede band verder wil verstevigen.