Amerikaans warenhuis Macy’s zet merendeel personeel op straat

De Amerikaanse warenhuisketen Macy’s stuurt het merendeel zijn ongeveer 130.000 medewerkers tijdelijk naar huis. Het bedrijf, waar ook de warenhuisketen Bloomingdale’s en cosmeticawinkel Bluemercury onder vallen, gaat de komende tijd verder met een minimale bezetting. Alleen mensen die aan de webwinkel of in distributiecentra werken en de telefoon bij klantenservice bemannen, blijven aan het werk.

„Hoewel de webwinkels openblijven, zijn we het grootste deel van onze omzet kwijtgeraakt omdat de winkels dicht zijn”, geeft het concern als verklaring voor de ontslaggolf. Het is bovendien onduidelijk wanneer winkels weer open kunnen.

De Amerikaanse president Donald Trump liet zondag weten dat de maatregelen om meer afstand te houden naar verwachting nog zeker tot eind april zullen duren. Macy’s gaf daarom aan dat de medewerkers die naar huis worden gestuurd zeker tot mei niet op werk hoeven te rekenen.

Veel winkelketens in de Verenigde Staten sturen hun personeel tijdelijk naar huis om zo kosten te besparen. Afgelopen week kwamen er mede daardoor zo’n 3,3 miljoen aanvragen voor een werkloosheidsuitkering bij. Dat was het hoogste aantal ooit in één week.