Amerikaans warenhuis Barneys in zwaar weer

Het Amerikaanse luxe warenhuis Barneys New York gaat reorganiseren en heeft daarvoor uitstel van betaling aangevraagd. De keten sluit drie van zijn acht warenhuizen in Chicago, Las Vegas en Seattle. Ook vijf kleinere conceptwinkels en zeven vestigingen van Barneys Warehouse, een outletwinkel van het concern, gaan dicht. Twee andere winkels van Barneys Warehouse blijven open.

Barneys, dat ook nog warenhuizen heeft in New York, Beverly Hills, San Francisco en Boston, krijgt een noodlening van 75 miljoen dollar om de keten op de been te houden gedurende de reorganisatie. De warenhuisketen gaat voor de vestigingen die openblijven proberen een lagere huurprijs te bedingen.

Eerder werd al duidelijk dat Barney’s in gesprek was over een verkoop van de rechten op de bedrijfsnaam. Die zou de keten dan terug kunnen huren. Met de opbrengsten van de naam kan Barneys zijn schuldenlast terugdringen. Het in 1923 opgerichte Barneys heeft ongeveer 1400 werknemers. Hoeveel daarvan hun baan verliezen is nog niet duidelijk. Barneys ging in 1996 al eens failliet, maar maakte toen een doorstart.