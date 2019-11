Amerikaans pluimvee mag China weer in

China heeft restricties voor de invoer van Amerikaanse pluimvee per direct ingetrokken. Dat meldde de Chinese douane in een verklaring.

Het plan om het invoerverbod van Amerikaans pluimvee en pluimveeproducten op te heffen werd eind oktober aangekondigd door het Chinese ministerie van Handel. De verklaring op de website van de douane, die gaat over de invoer van alle landbouwproducten, is een formele erkenning van de heropening van de handel. Het verbod werd begin 2015 ingesteld vanwege een uitbraak van de vogelgriep.

Door de huidige problemen in de varkenssector als gevolg van de Afrikaanse varkenspest is er een grote vraag naar proteïne in het vlees minnende Aziatische land. Recent werden ook regels in de Verenigd Staten al gewijzigd, ten faveure van China. In China geslachte vogels mogen worden geëxporteerd naar de VS.

De aankondiging volgde daags na berichten dat de handelsgesprekken tussen de VS en China, om een einde te maken aan de handelsoorlog, moeizaam verlopen. Struikelblok tussen de grootmachten zou onder meer de invoer van landbouwproducten zijn.