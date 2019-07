‘Amerikaans onderzoek naar grote cryptobeurs’

Een Amerikaanse toezichthouder voor derivatenhandel heeft de populaire beurs voor cryptomunten BitMEX onder de loep genomen. Dat laten ingewijden weten aan persbureau Bloomberg. BitMEX wordt er naar verluidt van verdacht Amerikanen te laten handelen op het platform, terwijl de beurs daar geen vergunning voor heeft.

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die onder andere over derivaten op basis van cryptomunten gaat, zou al twee maanden bezig zijn met het onderzoek. BitMEX is vooral in Azië populair en biedt mensen de mogelijkheid om met relatief kleine bedragen via een hefboomwerking hoge winsten te behalen met cryptohandel. Naar handelsvolume gemeten gaat het om een van ’s werelds grootste cryptobeurzen, blijkt uit gegevens van Coinmarketcap.

BitMEX, dat formeel op de Seychellen is gevestigd, maakt al gebruik van een automatisch filter om Amerikanen te weren. Klanten uit de Verenigde Staten zouden die via het gebruik van zogeheten virtual private networks echter vrij eenvoudig kunnen omzeilen. Dergelijke vpn’s laten het lijken alsof een computer in een ander land staat.

Wereldwijd rijzen er steeds meer vragen over dergelijke handelsplatforms, waar nog maar weinig regelgeving over bestaat. Zo zou de markt voor cryptomunten als bitcoin en ethereum gevoelig zijn voor prijsmanipulatie en duikt er geregeld nieuws over oplichting op.