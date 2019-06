‘Amerikaans onderzoek naar Deutsche Bank’

De Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek naar Deutsche Bank en het naleven van wetgeving om witwassen en andere criminele activiteiten te voorkomen. Mogelijk heeft het Duitse financiële concern zich hier niet aan de regels gehouden. Dat meldden bronnen rond het onderzoek aan The New York Times.

In het onderzoek zou worden gekeken naar het optreden van Deutsche Bank bij meldingen door werknemers van mogelijk verdachte transacties. Sommige van die transacties zijn gelinkt aan de Amerikaanse president Donald Trump en diens schoonzoon en topadviseur Jared Kushner, aldus The New York Times. De zaak bij Deutsche Bank is deel van een groter onderzoek naar verdachte geldstromen in het financiële systeem in de Verenigde Staten. Hierbij worden meerdere banken onder de loep genomen.

Deutsche Bank wilde geen inhoudelijk commentaar op het bericht geven, maar zei wel mee te werken aan onderzoeken van de autoriteiten. Ook heeft de bank stappen gezet om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren.