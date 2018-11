Amerikaans onderzoek naar datalek Marriott

De New Yorkse openbaar aanklager heeft aangekondigd een onderzoek te beginnen naar het datalek bij hoteluitbater Marriott International. Gegevens van mogelijk een half miljard hotelbezoekers zijn op straat beland, kwam vrijdag aan het licht.

„New Yorkers hebben er recht op te weten dat hun persoonlijke informatie beschermd wordt”, liet openbaar aanklaagster Barbara Underwood via Twitter weten. De hotelgigant zou hebben nagelaten de New Yorkse autoriteiten in te lichten over het datalek, en dat is tegen de wet. Ook justitie in de staat Illinois onderzoekt de kwestie.

Tussen 2014 en september dit jaar zijn van ongeveer 327 miljoen gasten combinaties van bijvoorbeeld namen, geboortedata, telefoonnummers, e-mailadressen en paspoortnummers gelekt uit een reserveringsdatabase. In een deel van die gevallen gaat het ook om creditcardinformatie. Bij de overige gevallen zijn minder gevoelige gegevens, zoals enkel een naam of e-mailadres, gestolen.

Of de Autoriteit Persoonsgegevens een melding van het lek heeft ontvangen, wilde de toezichthouder niet prijsgeven. Marriott kon nog niet direct zeggen of ook gegevens van Nederlandse gasten zijn buitgemaakt.