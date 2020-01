‘Amerikaans-Europese handelsoorlog dreigt’

De handelsoorlog is waarschijnlijk nog lang niet voorbij, ondanks het voorlopige handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Volgens kredietverzekeraar Euler Hermes ligt het voor de hand dat na China nu Europa aan de beurt is. Alles seinen staan op rood, stelt deskundige Johan Geeroms van de firma.

Het handelstekort van de VS met Europa gaat inmiddels richting de 200 miljard dollar en loopt alleen maar verder op. Volgens Geeroms is dat voor de Amerikaanse president Donald Trump onacceptabel. „Het enorme overschot op de Duitse lopende rekening is hem een doorn in het oog. Trump wil dat we veel meer auto’s en landbouwproducten gaan importeren” zegt hij. „Trump kan niet anders dan deze onevenwichtigheid aanpakken met tariefverhogingen.”

Brussel en Washington onderhandelen al bijna twee jaar over het verbeteren van hun handelsbetrekkingen, zonder succes. Voor een deel is de handelsoorlog tussen de VS en Europa volgens Geeroms al aan de gang. Hij verwijst onder meer naar de toestemming die de Amerikanen kregen van Wereldhandelsorganisatie WTO om voor 7,5 miljard dollar aan strafheffingen op te leggen op Europese goederen. Dit mag als vergelding voor illegale Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus.