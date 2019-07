Amerikaans auto-icoon Iacocca overleden

Voormalig Ford-topmanager en Chrysler-baas Lee Iacocca is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij gold als een van de bekendste topmannen in de Amerikaanse automobielindustrie. Bij Ford was hij in de jaren 60 een van de grote mannen achter de Ford Mustang en bij Chrysler wist hij een crisis te beslechten, waardoor een ondergang van het bedrijf kon worden voorkomen.

Iacocca begon zijn carrière in 1946 bij Ford, waar hij diverse posten bekleedde. In 1978 moest hij echter de onderneming verlaten na een botsing met Henry Ford II. Voor Chrysler, waar Iacocca tussen 1978 en 1992 aan het roer stond, peuterde de zoon van Italiaanse immigranten een lening bij de regering los om het concern overeind te houden. Onder zijn leiding lanceerde Chrysler onder meer de minivan Voyager, die in grote aantallen werd verkocht.

Veel Amerikanen kennen Iacocca vooral van reclamespotjes op tv waarin hij Chryslers aanprees met de slogan ‘Als je een betere auto kunt vinden, koop hem’. Ook stond hij op de cover van bladen als Time en Newsweek. Iacocca was daarnaast een van de eerste Amerikaanse zakenlui wiens autobiografie een bestseller werd.