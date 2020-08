American Airlines verlaagt capaciteit oktober met 55 procent

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines schroeft vanwege de coronacrisis zijn capaciteit voor de maand oktober met 55 procent terug op jaarbasis. Daarbij zal het concern de dienstverlening naar vijftien Amerikaanse steden beëindigen.

Door de crisis is de vraag naar vliegtickets ingezakt. Deze ligt momenteel op nog geen derde van een jaar eerder. Met name de vraag naar zakenreizen is fors ingezakt.

Als onderdeel van de eerste ronde van noodhulp van de Amerikaanse overheid moesten luchtvaartondernemingen hun vluchtschema’s zo veel mogelijk in stand houden. Aan deze voorwaarde komt op 1 oktober een einde.