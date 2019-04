American Airlines rekent op fors minder winst

Luchtvaartmaatschappij American Airlines (AA) is vrijdag met een winstwaarschuwing op de proppen gekomen. Zoals bekend zadelde de Boeing-affaire het bedrijf op met de nodige kosten. AA waarschuwde daarbovenop voor hogere brandstofkosten.

AA verlaagde zijn winstverwachting per aandeel dit jaar naar 4 tot 6 dollar. Eerder rekende de maatschappij hier op 5,50 tot 7,50 dollar. Aan brandstof is de maatschappij dit jaar naar verwachting 650 miljoen dollar meer kwijt. De kwartaalomzet was met 10,6 miljard dollar nagenoeg gelijk aan de verwachtingen.

AA had eerder al aangegeven dat de winstgevendheid van het bedrijf een knauw zou krijgen omdat het Boeing-toestellen van het type 737 MAX uit veiligheidsoverwegingen aan de grond moet houden. Dit is het gevolg van twee dodelijke rampen met vliegtuigen van dat type in korte tijd. AA heeft 24 van die vliegtuigen in zijn vloot die voorlopig niet de lucht in mogen. Het bedrijf ziet zich daardoor genoodzaakt dagelijks 115 vluchten te schrappen. Wanneer die maatregel van tafel gaat is nog niet bekend.