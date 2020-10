Ambtenaren zagen weinig in eerste VNO-plan investeringskorting

Het eerste plan van werkgeversorganisatie VNO-NCW voor een ‘baangerelateerde investeringskorting’ kon op weinig enthousiasme van ambtenaren bij verschillende ministeries rekenen. Dat blijkt uit stukken die staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De werkgeversclub kwam met een voorstel om bedrijven een deel van investeringen (in bijvoorbeeld bedrijfsmachines) te laten aftrekken van de belasting die zij betalen op loon en de premie voor de volksverzekeringen. Zo moet worden voorkomen dat in de coronacrisis private investeringen opdrogen. Adviezen over dat plan waren „in eerste instantie op onderdelen soms ronduit negatief”, moet Vijlbrief toegeven. In het voorstel dat uiteindelijk is ingediend, en waar de Kamer zich nog over moet uitspreken, zijn veel van de pijnpunten weggenomen, bezweert de staatssecretaris.

Op aandringen van de Kamer heeft Vijlbrief notities van ambtenaren over het VNO-voorstel gepubliceerd. Ambtenaren zetten onder meer vraagtekens bij de kosten van het plan. De versie van VNO zou zomaar 10 miljard euro per jaar kunnen kosten, waarschuwden verschillende ministeries. Voor de uiteindelijke regeling geldt een maximum van 2 miljard euro per jaar.

De ambtenaren delen de kritiek van onder meer het Centraal Planbureau dat vooral bedrijven die toch al van plan waren te investeren, gebruik zullen maken van de korting. Het aantal nieuwe investeringen zou dus beperkt blijven en volgens de ambtenaren zou de regeling nauwelijks banen creëren.

Er zijn genoeg andere manieren om investeringen aan te jagen, zeggen de ambtenaren. Bijvoorbeeld door bestaande regelingen uit te breiden of toch de belasting op winst verder te verlagen. Ook zou een subsidie vanuit Economische Zaken misschien logischer zijn, opperen ambtenaren van Financiën. De Raad van State, die uiterst kritisch is over het plan, stelde ook voor de BIK te vervangen door een investeringssubsidie.

Ambtenaren van Economische Zaken zagen overigens ook pluspunten. De BIK is een „interessant voorstel om investeringen aan te jagen bij bedrijven ook als deze nog in een verliespositie zitten”. Op Economische Zaken leefden vooral twijfels over de uitvoerbaarheid. Die zijn ondervangen door uitvoeringsorganisaties, die nu vooral druk zijn met corona-onderwerpen, pas vanaf september volgend jaar te belasten met de uitvoering van de BIK. Vanaf dan kunnen bedrijven aanvragen indienen.

Vijlbrief wacht de komende weken een reeks zware debatten met de oppositie, die in de investeringskorting vooral het volgende cadeautje aan het bedrijfsleven ziet.