‘Ambitieus plan China voor elektrisch rijden’

De Chinese overheid werkt aan ambitieuze plannen voor elektrisch rijden in het land. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg wil Peking dat in 2035 van alle nieuw verkochte auto’s 60 procent elektrisch aangedreven is.

Er wordt nog vergaderd over de doelstellingen die nog niet definitief zijn, aldus de ingewijden. Het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie zou voor het einde van dit jaar met een voorlopige versie van de plannen naar buiten willen komen.

China is ’s werelds grootste automarkt. Momenteel is ongeveer 5 procent van de nieuw verkochte auto’s elektrisch aangedreven. Door meer in te zetten op elektrisch rijden wil China luchtverontreiniging tegen gaan en de eigen industrie voor elektrische auto’s stimuleren.