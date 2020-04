Amazon wil tienduizenden medewerkers extra aannemen

Amazon wil zo’n 75.000 medewerkers extra aannemen om de grote coronadrukte in Noord-Amerika het hoofd te bieden. De webwinkelreus kan de vraag van Amerikanen, die voedsel en schoonmaakmiddelen hamsteren vanwege de virusuitbraak, momenteel niet aan. In maart opende Amazon al 100.000 vacatures, maar die zijn inmiddels allemaal gevuld.

Dat de nood hoog is, blijkt wel uit al door Amazon ingestelde beperkingen voor online shoppen. Nieuwe Amerikaanse klanten die boodschappen bezorgd willen krijgen, worden op wachtlijsten geplaatst. Ook gaan sommige Whole Foods-supermarkten van Amazon hun openingstijden verkorten. Zo krijgt het personeel meer tijd om de online bestelde boodschappen van bestaande Amazon-klanten voor te bereiden.

Veel Amerikanen die bij Amazon winkelen kunnen nu geen bestellingen plaatsen omdat alle beschikbare bezorgtijden bezet zijn. Amazon zegt zijn capaciteit voor online orders sinds de start van de uitbraak met 60 procent te hebben uitgebreid. Daarnaast bezorgen Whole Foods-supermarkten de boodschappen nu naar ruim 150 locaties in de Verenigde Staten van 80 locaties eerder.

Amazon betrad de voedselmarkt in 2017 met de overname van Whole Foods. Inmiddels telt het concern bijna 490 vestigingen van die supermarkt in de VS.