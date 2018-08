Webwinkel Amazon wil medische klinieken voor eigen personeel opzetten, meldde de Amerikaanse nieuwszender CNBC vrijdag.

De eerste zou in het hoofdkantoor in Seattle moeten komen. De webwinkelgigant hoopt dat door het bieden van zorg via eigen huisartsen het personeel gezonder wordt, minder zorg behoeft en zorgverzekeraars niet nodig hebben.

Apple heeft al langer klinieken voor eigen personeel.