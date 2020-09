Amazon wil 7000 extra vaste werknemers in Groot-Brittannië

Webwinkel Amazon is van plan in Groot-Brittannië 7000 extra vaste werknemers in dienst te nemen om zo aan de sterk stijgende onlineverkopen vanwege de coronacrisis te kunnen voldoen. Daarmee zou het Britse personeelsbestand van het Amerikaanse Amazon stijgen naar meer dan 40.000.

Amazon had eerder dit jaar al 3000 mensen aangenomen voor zijn Britse distributiecentra en de extra werknemers zijn nodig voor kantoorwerk en voor twee nieuwe centra die dit najaar worden geopend in het noordoosten en het midden van het land. Het bedrijf zoekt onder meer technici, IT-personeel, financieel medewerkers en verpakkingswerkers. Daarnaast is Amazon van plan voor de feestdagenperiode 20.000 tijdelijke posities te creëren in Groot-Brittannië.

Vorige maand maakte Amazon nog bekend in de Verenigde Staten 3500 extra mensen aan te willen nemen, voor IT- en kantoorwerk.