„Amazon wil 3000 kassaloze supers”

Amazon zet naar verluidt hoog in met zijn supermarkten zonder kassa’s. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat de webwinkelreus er de komende jaren zo’n 3000 wil openen. Daarmee zou Amazon Go in korte tijd een van de grootste winkelketens in de Verenigde Staten worden. De onderneming zelf weigerde commentaar te geven op het bericht.

Nu heeft Amazon nog maar vier kassaloze filialen: drie in thuisstad Seattle en een in Chicago. Met sensoren en camera’s registreren de winkels wat mensen meenemen en rekenen dat automatisch af via hun rekening bij Amazon. In de schappen zitten ook weegschalen, die controleren of iemand niet stiekem bijvoorbeeld een extra fles sinaasappelsap meepikt.

De laatste tijd richt Amazon zich steeds meer op de supermarktbranche. Vorig jaar nam het bedrijf in de VS al supermarktketen Whole Foods over. Amazon heeft inmiddels ook concurrentie op het kassaloze vlak. Standard Cognition, dat zich bezighoudt met kunstmatige intelligentie, heeft onlangs een kassaloze supermarkt geopend in San Francisco. Ook Microsoft werkt aan technologie daarvoor.