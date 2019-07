Amazon voert omzet op, winst blijft achter

Webgigant Amazon heeft de opbrengst in het tweede kwartaal verder opgevoerd. De kosten stegen echter ook navenant waardoor de winst van het bedrijf van miljardair Jeff Bezos slechts mondjesmaat groeide. Analisten hadden op meer winst gerekend.

De omzet van Amazon kwam uit op 63,4 miljard dollar, een vijfde hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Zowel bij de verkoop van producten als bij de dienstentak, zoals de clouddiensten van het bedrijf, kwam meer geld binnen. Amazon was echter ook meer geld kwijt per verkocht product en ook aan de magazijnen en verzending van die producten en marketing gaf het bedrijf meer geld uit.

Dat alles leidde ertoe dat de winst uitkwam op 2,6 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog afgerond 2,5 miljard dollar. Het gaat om een verschil van 91 miljoen dollar.

Voor het lopende kwartaal rekent Amazon op een omzet die tussen de 66 miljard en 70 miljard dollar ligt. Wel verwacht het bedrijf een fors lagere operationele winst dan een jaar eerder door extra investeringen in snelle bezorging.