Amazon verhoogt minimumloon voor personeel VS

De Amerikaanse webwinkelgigant Amazon gaat het minimumloon voor zijn werknemers in de Verenigde Staten verhogen. Het laagste uurtarief voor werknemers en tijdelijke arbeidskrachten is vanaf 1 november 15 dollar (13 euro), maakte het bedrijf bekend. Volgens Amazon profiteren in totaal 250.000 Amerikaanse werknemers en zo’n 100.000 tijdelijke personeelsleden van de loonsverhoging.

Amazon staat internationaal niet bekend om goede arbeidsvoorwaarden in distributiecentra. Zo berichten media geregeld over zware werkdagen tegen lage lonen. Senator en voormalig presidentskandidaat Bernie Sanders beschuldigde Amazon ervan bepaalde werknemers zo weinig te betalen dat ze steun moeten aanvragen.

Topman Jeff Bezos zegt „naar zijn critici te hebben geluisterd” en met de loonsverhoging het voortouw te willen nemen. Bezos, ’s werelds rijkste mens, kondigde ook aan bij het Congres aan te dringen op een verhoging van het federale wettelijke minimumloon. Dat ligt nu op 7,25 dollar per uur, hoewel veel staten een hoger minimumloon verplicht stellen.