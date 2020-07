‘Amazon stelt koopjesfeest Prime Day definitief uit’

Amazon heeft zijn koopjesfeest definitief uitgesteld naar later dit jaar. Dat heeft de webwinkel bevestigd aan de Amerikaanse nieuwszender CNBC. Normaal wordt Prime Day in de zomermaanden gehouden. De coronacrisis is de reden van het uitstel. Amazon zegt snel met nadere informatie te komen.

Prime Day wordt sinds 2015 elk jaar gehouden en is bedoeld om met extra kortingen de verkopen in de doorgaans rustige zomermaanden op te voeren.

Vorig jaar maakte de techreus bekend dat er 175 miljoen artikelen waren verkocht tijdens het 48 uur durende koopfestijn. Bedrijven die via Amazon hun artikelen verkopen zouden daarmee 2 miljard dollar hebben omgezet.

Sinds een paar maanden heeft Amazon ook een volwaardige Nederlandse webwinkel. Voor die tijd waren Nederlandse consumenten aangewezen op de Duitse winkel