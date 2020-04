Amazon stap dichter bij belang in Deliveroo

Amazon is weer een stap dichterbij een belang in maaltijdbezorger Deliveroo. De Britse mededingingswaakhond Competition & Markets Authority (CMA) geeft aan dat hij daar waarschijnlijk toestemming voor geeft.

De CMA, die de investeringsambities van Amazon onderzoekt, laat in zijn eerste bevindingen weten dat Deliveroo te kennen heeft gegeven dat het momenteel lijdt onder de uitbraak van het nieuwe coronavirus en niet zonder de investering van Amazon kan. Het besluit van de CMA brengt de investering van 575 miljoen dollar in de Britse maaltijdbezorgingsmarkt weer een stap dichterbij.

De CMA was aanvankelijk bezorgd over de gevolgen voor de concurrentie in de markt. Hoewel Amazon geen meerderheidsbelang wilde nemen in Deliveroo, probeerde de CMA het Amerikaanse bedrijf zo ver te krijgen om een kleiner belang te nemen.