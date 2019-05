Amazon slachtoffer van hackeraanval

Webwinkelgigant Amazon is slachtoffer geworden van een naar eigen zeggen uitgebreide fraude bij een aanval door cybercriminelen. Volgens het bedrijf hebben hackers vorig jaar zes maanden lang geld van accounts van handelaren weten weg te sluizen.

Amazon spreekt van een „serieuze” cyberaanval door onbekende hackers die inbraken in ongeveer honderd accounts van handelaren. Daarbij werd daarbij geld buitgemaakt van leningen en verkopen van die handelaars, wat vervolgens werd overgeboekt naar eigen bankrekeningen van de hackers. Dit vond plaats tussen mei en oktober 2018, aldus advocaten van Amazon in een zaak die speelt in Groot-Brittannië.

Het is onduidelijk hoeveel is gestolen bij de fraude. Amazon is nog bezig met verder onderzoek naar de zaak en vraagt de rechtbank om toegang tot bankdetails die zijn gelinkt aan de hackers.