Amazon schikt in Frans belastinggeschil

Webwinkelgigant Amazon is een schikking overeengekomen met de Franse overheid over een openstaande rekening bij de belastingdienst van zo’n 200 miljoen euro. Hoeveel Amazon uiteindelijk moet betalen is niet bekendgemaakt.

Het belastinggeschil speelde al jaren. Amazon gaf in 2012 voor het eerst toe met de fiscus in de clinch te liggen over achterstallige belastingen, rente en een boete over de periode 2006 tot 2010. Het bedrijf lag in wel meer Europese landen onder het vergrootglas wegens ontwijking van belastingen via Luxemburg.

De Europese Commissie dringt om die reden in een aparte procedure ook al bij Luxemburg aan om 250 miljoen euro aan achterstallige belastingen te innen. Luxemburg verzet zich daartegen.