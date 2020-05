‘Amazon praat over overname start-up Zoox voor autonoom rijden’

Technologiegigant Amazon voert gesprekken over een overname van de Amerikaanse start-up Zoox die zich bezighoudt met technologie voor zelfrijdende auto’s. Dat meldden bronnen. Met die overname zou Amazon verder inzetten op automatisering van distributieprocessen.

Naar verluidt is Zoox meer dan 1 miljard dollar waard. Andere bedrijven zouden ook interesse hebben in de in 2014 opgerichte Californische onderneming. Bij een investeringsronde in 2018 werd nog een waarde van ruim 3 miljard dollar aan Zoox toegekend, maar door de coronacrisis heeft die waardering een flinke tik gehad. Zoox heeft een vloot van testvoertuigen in San Francisco en Las Vegas.

Amazon is bezig zijn e-commerce werkzaamheden te automatiseren, met bijvoorbeeld robots in distributiecentra. Maar pakketbezorgers blijven een hoge kostenpost voor het bedrijf en autonoom rijden kan helpen deze kosten te drukken. Amazon-topman Jeff Bezos kondigde in 2013 aan pakketten via drones af te willen gaan leveren, maar dit gebeurt nog niet op grote schaal.