Amazon positieve uitschieter op rood Wall Street

Webwinkelreus Amazon was vrijdag de grote uitblinker op de verder vooral roodgekleurde beurzen in New York. Na sterke kwartaalcijfers sprong het aandeel flink omhoog, waarmee de beurswaarde opnieuw op meer dan 1 biljoen dollar uitkwam. Amazon was anderhalf jaar geleden ook al meer dan 1000 miljard dollar waard, maar daarna zakte de koers weer weg.

Net als in Europa maakten beleggers op Wall Street zich vrijdag druk over de verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus. Volgens de krant New York Daily News zou er voor het eerst ook sprake zijn van een besmetting in New York. Maar dat bericht werd later door de autoriteiten ontkend. De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 2,1 procent in het rood op 28.256,03 punten. De brede S&P 500 zakte 1,8 procent naar 3225,52 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent tot 9150,94 punten.

Amazon was met een plus van ruim 7 procent een positieve uitschieter. In de feestdagenperiode voerde Amazon de kwartaalwinst tegen de eigen verwachting in op. De onderneming wist naar eigen zeggen meer klanten dan ooit aan zich te binden met Amazon Prime, een abonnement dat leden allerlei kortingen en voordeeltjes biedt.

Onder meer de luchtvaartsector stond onder druk. Delta Air Lines en American Airlines hebben aangeven hun vluchten naar China voorlopig te staken in verband met de virusuitbraak. Hun aandelen gingen tot meer dan 3 procent omlaag.

Verder verwerkten beleggers resultaten van onder meer machinebouwer Caterpillar en de grote olieconcerns ExxonMobil en Chevron. Caterpillar kwam met tegenvallende prognoses en leverde 3 procent in. ExxonMobil (min 4,1 procent) zag de winst afgelopen kwartaal dalen door de lagere olie- en gasprijzen, maar profiteerde wel van een miljardenopbrengst door de verkoop van zijn Noorse activiteiten. Branchegenoot Chevron (min 3,8 procent) leed afgelopen kwartaal verlies door een miljardenafschrijving.

De euro was 1,1092 dollar waard tegen 1,1082 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte met 1,1 procent tot 51,57 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 58,16 dollar per vat.