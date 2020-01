Amazon.nl zet nieuwe stap in Nederland

Webwinkelreus Amazon zet een nieuw stap in Nederland. Nog dit jaar worden miljoenenen fysieke producten geïntroduceerd op Amazon.nl. Bedrijven die hun producten willen aanbieden via Amazon.nl kunnen zich vanaf woensdag laten registreren.

Amazon.nl wordt momenteel alleen gebruikt voor de verkoop van e-books. Klanten die andere producten willen bestellen worden sinds 2016 doorverwezen naar de Duitse site van Amazon. Over de uitbreiding van Amazon in Nederland wordt al jaren gespeculeerd. In 2018 opende Amazon een nieuw kantoor in Amsterdam.