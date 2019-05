Amazon neemt belang in Deliveroo

Webwinkelgigant Amazon heeft een belang genomen in maaltijdbestelbedrijf Deliveroo. Dat bevestigde Amazon na berichtgeving door het Britse Sky News. De deal is onderdeel van een investeringsronde van Deliveroo waarbij in totaal 575 miljoen dollar is opgehaald bij verschillende geldschieters.

Het Britse Deliveroo is een concurrent van het in Nederland opgerichte Takeaway.com. Beide bedrijven zijn ook actief op de Nederlandse markt. De steun van Amazon, een van de rijkste bedrijven ter wereld, kan Deliveroo een belangrijk zetje geven in de concurrentie met rivalen als Takeaway, Uber Eats en Just Eat.

Amazon is verantwoordelijk voor het grootste deel van de investering in Deliveroo. Andere partijen die meededen met de investeringsronde waren de bestaande financiers van het bedrijf: T Rowe Price, Fidelity Management and Research Company en Greenoaks.