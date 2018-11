„Amazon kiest voor New York en Virginia”

Internetreus Amazon is van plan zijn tweede hoofdkantoor te verdelen over New York en de stad Arlington in Virginia. Dat laten ingewijden weten. Het webwinkelconcern zou daarnaast nog een grote investering in een andere stad gaan aankondigen.

Eerder werd al bekend dat Amazon niet één maar twee locaties zou kiezen als aanvulling op zijn hoofdzetel in Seattle, waar ruim 40.000 mensen werken. Beide kantoren zouden elk aan 25.000 mensen werk moeten bieden. Naar verluidt maakt het bedrijf de definitieve plannen voor zijn ’HQ2’ dinsdag al bekend.

Amazon kondigde vorig jaar aan 5 miljard dollar te investeren in een nieuw hoofdkantoor. In totaal streden 238 steden om de vestiging binnen te halen. Ze probeerden de gunsten van het bedrijf van miljardair Jeff Bezos te winnen met belastingvoordelen en andere lokkertjes. Daarnaast probeerden ze zo goed mogelijk voor de dag te komen met informatie over de plaatselijke infrastructuur en arbeidsmarkt.