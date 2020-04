Amazon kan vraag van hamsterende Amerikanen niet aan

Webwinkelreus Amazon kan de vraag van Amerikanen, die voedsel en schoonmaakmiddelen hamsteren vanwege het nieuwe coronavirus, niet aan. Het Amerikaanse concern plaatst voortaan nieuwe klanten, die boodschappen bezorgd willen krijgen, op een wachtlijst. Ook gaan sommige Whole Foods-supermarkten van Amazon hun openingstijden verkorten. Zo krijgt het personeel meer tijd om de online bestelde boodschappen van bestaande Amazon-klanten voor te bereiden.

Veel Amerikanen die bij Amazon winkelen kunnen nu geen bestellingen plaatsen omdat alle beschikbare bezorgtijden bezet zijn. Amazon zegt zijn capaciteit voor online orders sinds de start van de uitbraak met 60 procent te hebben uitgebreid. Daarnaast bezorgen Whole Foods-supermarkten de boodschappen nu naar ruim 150 locaties in de Verenigde Staten van 80 locaties eerder. De webwinkelreus belooft in de komende weken om nog verdere stappen te nemen. Amazon zoekt naar nieuw personeel en wil zijn bestaande magazijnmedewerkers beter betalen.

Amazon betrad de voedselmarkt in 2017 met de overname van Whole Foods. Inmiddels telt het concern bijna 490 vestigingen van die super in de VS.