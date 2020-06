Amazon investeert miljarden in groene technologie

Technologiegigant Amazon gaat 2 miljard dollar investeren in groene technologieën die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Daarvoor wordt een speciaal fonds in het leven geroepen dat in allerlei sectoren gaat zoeken naar bruikbare oplossingen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Voorbeelden van sectoren waar het Amerikaanse concern naar wil kijken zijn vervoer, industrie, energieopwekking en landbouw.

Amazon kondigde ook aan dat de energie voor zijn bedrijfsactiviteiten in 2025 uit duurzame bronnen zal komen. Eerder was het streven om dat tegen 2030 te doen.

Vorig jaar beloofde directeur Jeff Bezos van Amazon de klimaatdoelstellingen in het akkoord van Parijs tien jaar eerder te halen. Het akkoord vraagt om de netto-uitstoot naar nul te brengen in 2050. Bezos deed de beloftes onder de druk van activisten van buitenaf maar ook uit eigen gelederen.

Met het nieuwe groene fonds zal Amazon twee keer zoveel investeren als Microsoft. Het softwarebedrijf, dat met Amazon concurreert op het gebied van groene ambities, richt zijn investeringen op technologieën die de al uitgestoten broeikasgassen uit de atmosfeer halen. Daarmee wil Microsoft al zijn uitstoot sinds de oprichting in 1975 compenseren.