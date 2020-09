Amazon gooide prijzen desinfectiemiddelen omhoog in crisistijd

Handdesinfectiemiddelen, handschoenen en andere beschermende producten gaan sinds de uitbraak van het coronavirus voor een flink hogere prijs over de toonbank bij Amazon in de Verenigde Staten. Dat concludeert de Amerikaanse consumentenwaakhond Public Citizen in een rapport, waarin ze de grootste onlineretailer ter wereld beschuldigen van onethisch handelen.

Public Citizen onderzocht bijna vijfentwintig producten op de site van Amazon. De conclusie: de prijzen van Amazon stegen in sommige gevallen met wel 1000 procent in vergelijking met prijzen van voor de pandemie en die van andere websites. Zo kost handzeep van het merk Dial bij de online grootmacht nu 6,41 dollar, terwijl de fles van ruim 200 milliliter ergens anders 1,49 tot 2,29 dollar kost.

Public Citizen stelt dat Amazon bepaalde regels heeft overtreden. Een aantal staten in Amerika hanteert namelijk een maximale prijsstijging van tien procent. Handhaving van de regels is alleen lastig omdat wetgeving niet in alle staten hetzelfde is.

Amazon ontkent opzettelijk de prijzen te hebben verhoogd. Ook moet het voor externe verkopers die via de site handelen niet mogelijk zijn om de prijs zelf op te schroeven. „Onze systemen zijn ontworpen om klanten de best beschikbare onlineprijs te bieden en als we een fout zien, werken we er snel aan om deze op te lossen”, aldus het bedrijf.

Bij Public Citizen kwamen overigens veel meer klachten binnen over prijsstijgingen her en der van producten die door de crisis schaars werden. Als voorbeeld worden onder meer bakpoeder en schoonmaakmiddelen genoemd.