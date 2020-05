Amazon geeft nieuw personeel vaste aanstelling wegens grote vraag

Webwinkelreus Amazon biedt de meeste van zijn 175.000 nieuwe medewerkers in de Verenigde Staten een vaste aanstelling. Daarmee wil Amazon zich verzekeren van voldoende mankracht om de grote vraag naar online winkelen vanwege het coronavirus aan te kunnen. In totaal werken er 840.400 mensen bij Amazon, met vaste en tijdelijke contracten.

Zo’n 125.000 medewerkers die speciaal voor de drukte tijdens de pandemie zijn aangenomen voor de magazijnen van Amazon, krijgen in juni te horen dat ze mogen blijven. Het resterende nieuwe personeel blijft zitten met seizoenscontracten die maximaal elf maanden lopen. Amazon waagt deze stap volgens kenners omdat de extra omzet, die het bedrijf tijdens de piek van de virusuitbraak binnenhaalde, niet zomaar wegvalt op het moment dat overheden maatregelen tegen het virus versoepelen.

Amazon ging in maart op grote schaal werven. Toen richtte het bedrijf zich op mensen die hun baan in de horeca kwijtraakten. Amazon beloofde hun een tijdelijke baan, die als een overbruggingsperiode moest dienen totdat het bedrijf van hun werkgever weer open zou gaan.

Een vast contract bij Amazon in de VS komt met extra voordelen zoals een zorgverzekering die betaald wordt door de werkgever. Dat laatste is een belangrijk punt voor personeel in de magazijnen, die zich de afgelopen maanden zorgen maakten over het grote besmettingsgevaar met het coronavirus. Tot dusver hebben 800 Amerikaanse werknemers van Amazon het longvirus opgelopen.