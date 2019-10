Amazon flink omlaag op Wall Street

Webwinkelgigant Amazon is vrijdag flink onderuitgegaan op de beurs in New York na een tegenvallend kwartaalbericht. In de eerste handelsminuten op Wall Street gingen tientallen miljarden dollars aan beurswaarde in rook op. Amerikaanse beleggers verwerkten daarnaast de cijfers van toonaangevende bedrijven als Intel en Visa, waardoor het algehele sentiment gemengd was.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent hoger op 26.830 punten. De brede S&P 500 daalde juist 0,1 procent, tot 3008 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,3 procent kwijt op 8164 punten.

Amazon zette voor het eerst in twee jaar tijd een lagere kwartaalwinst in de boeken. De vooruitzichten voor de feestdagenperiode waren ook teleurstellend en het aandeel zakte zo’n 4 procent procent.

Verder steeg Intel dik 5 procent. De chipmaker verraste in zijn handelsupdate met onder meer beter dan verwachte verkopen van technologie voor datacenters. Creditcardmaatschappij Visa (min 0,2 procent) zag zijn winst stijgen door meer betalingen van klanten. Ook bij Verizon gingen de zaken goed, dankzij een flink aantal nieuwe mobiele abonnees. Toch waren beleggers niet overtuigd. Het telecombedrijf leverde meer dan 1 procent in .

Aan het handelsfront bleef het wachten op nieuwe ontwikkelingen in de onderhandelingen tussen de Amerikanen en de Chinezen. Het overleg over een voorlopige handelsdeal werd vrijdag weer hervat. Vicepresident Mike Pence benadrukte in een speech dat zijn land een nauwere samenwerking met China zoekt in plaats van een confrontatie. Peking kon zich in die boodschap vinden en bestempelde de houding van Pence als positief.