Amazon en Google onderuit op rode beursdag

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag flink lager gesloten, waarmee de winsten van een dag eerder bijna geheel werden uitgewist. Vooral techfondsen hadden het zwaar te verduren. Tegenvallende kwartaalberichten van zwaargewichten Amazon en Google voedden de vrees dat bedrijven over hun piek heen zijn. De nieuwste cijfers over economische groei in de Verenigde Staten gaven echter wat tegenwicht.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent lager op 24.688,31 punten. De brede S&P 500 zakte 1,7 procent tot 2658,69 punten. Techgraadmeter Nasdaq ging 2,1 procent omlaag tot 7167,21 punten.

Webwinkelgigant Amazon verloor 7,8 procent van zijn waarde. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal, wegens de feestdagen de belangrijkste periode voor de onlineverkoper, stelden teleur. Het moederbedrijf van Google, Alphabet, boekte een omzet die lager was dan kenners hadden verwacht. Het aandeel zakte 1,8 procent. Van de andere techreuzen leverden Facebook en Netflix tot 4,2 procent in.

De Amerikaanse economische groei bleek in het derde kwartaal afgezwakt, zij het minder hard dan economen te midden van alle handelsspanningen hadden verwacht. In het tweede kwartaal was nog sprake van de sterkste groei sinds 2014. De groeicijfers spelen doorgaans een grote rol bij rentebesluiten van de Federal Reserve.

Bij de overige bedrijven steeg Tesla 5,1 procent. Het onderzoek van de FBI naar misleiding van beleggers door de maker van elektrische auto’s is volgens The Wall Street Journal de volgende fase ingegaan. Tesla zelf zei al maanden niets van justitie te hebben gehoord.

Chipgigant Intel steeg 4,2 procent na meevallende cijfers. De winst en omzet waren hoger dan marktvorsers in doorsnee hadden verwacht. Bovendien was het concern positiever over de resultaten voor het hele boekjaar.

Colgate-Palmolive zag zijn omzet en winst dalen en verloor 6,6 procent. Onder meer speelgoedfabrikant Mattel (min 2,8 procent) en Snapchat-moederbedrijf Snap (min 10,2 procent) openden ook de boeken.

De euro noteerde 1,1408 dollar, tegen 1,1393 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 67,71 dollar. De prijs van Brentolie steeg 1,2 procent tot 77,80 dollar per vat.