Amazon dreigt Franse leveringen te stoppen

Internethandelaar Amazon dreigt voorlopig te stoppen met het leveren van spullen in Frankrijk nadat een Franse rechtbank het bedrijf had verboden niet-essentiële goederen te verkopen. Amazon zou namelijk onvoldoende doen om personeel te beschermen tegen het coronavirus.

Amazon kreeg dinsdag 24 uur de tijd om te voldoen aan de eis van de rechtbank om enkel nog essentieel geachte producten als voedsel en schoonmaakmiddelen te verkopen. Ook moet het Amerikaanse bedrijf meer doen voor veiligheid van personeel. Voor elke dag vertraging kan Amazon een boete van 1 miljoen euro krijgen.

Nu dreigt het concern zijn activiteiten in Frankrijk helemaal op te schorten. Amazon heeft zes distributiecentra in Frankrijk. Er wordt bekeken of beroep aangetekend gaat worden. Amazon zegt veiligheidsmaatregelen voor werknemers te hebben getroffen.