Amazon doet boeken over ‘homogenezing’ in de ban

Internetboekhandel Amazon heeft enkele boeken uit zijn assortiment gehaald, omdat deze schadelijke conversietherapieën voor homoseksualiteit aanbevelen.

De christelijke auteurs van de boeken zijn boos en verwijten Amazon een dubbele moraal.

Boeken over pedofilie blijven wel gewoon in het assortiment, klaagt Anne Paulk. Haar boek, over het transformeren van een lesbische in een heteroseksuele geaardheid, maakt geen deel meer uit van het assortiment van Amazon.

Een boek waarin filosoof Stephen Kershnar onderzoekt of pedofilie een ziekte is of een geaardheid, is volgens Paulk nog wel te koop. Volgens haar promoot dit boek pedoseksualiteit en is dat „letterlijk crimineel.”

Amazon schrapte boeken van Paulk en drie andere auteurs. Onder hen is Joseph Nicolosi, die bekend staat als de vader van de conversietherapie. Dit is een verzamelnaam voor methoden die ernaar streven homo’s en lesbiennes te veranderen tot heteroseksuele personen. Dergelijke therapieën zijn omstreden. Tegenstanders wijzen, met wetenschappelijk onderzoek in de hand, op de levensgevaarlijke gevolgen van deze methoden voor vaak jonge homoseksuele mensen die worstelen met hun identiteit.

De lhbt-beweging in de Verenigde Staten, aangevoerd door ”overlevenden” van conversietherapie, drong daarom bij Amazon aan op het schrappen van deze boeken. Op 5 juli verdwenen de boeken uit het assortiment.