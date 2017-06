Amazon blikvanger bij opening Wall Street

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geopend. Webwinkelgigant Amazon staat in de schijnwerpers vanwege een grote overname in de supermarktbranche. Beleggers verwerken verder onder meer cijfers over de huizenmarkt en het consumentenvertrouwen in de VS.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 21.333 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 2428 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,3 procent tot 6148 punten.

Amazon ging in de eerste handelsminuten zo’n 3 procent omhoog. Het bedrijf koopt het Amerikaanse supermarktconcern Whole Foods Market, die zich vooral richt op biologische voeding. Met de deal is 13,7 miljard dollar gemoeid, waarmee het de grootste overname ooit is voor de internetretailer.

Na het nieuws van Amazon ging de koers van andere supermarktbedrijven juist fors onderuit. Zo zakte het aandeel Wal-Mart een kleine 6 procent weg. Kroger speelde zelfs zo’n 13 procent kwijt, mede vanwege een reeks adviesverlagingen door zakenbanken. Het bedrijf kelderde donderdag al meer dan 18 procent na tegenvallende kwartaalcijfers en een winstwaarschuwing voor het hele jaar.